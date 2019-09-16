В королевской семье Великобритании постоянно кипят страсти. Родственники никак не могут найти компромисс и в корне отказываются понимать друг друга.

В королевской семье Великобритании постоянно кипят страсти. Родственники никак не могут найти компромисс и в корне отказываются понимать друг друга.Накануне стало известно об очередной стычке между королевой и семье Сассекских. Елизавета II запретила заводить разговоры о них в своем присутствии.По предварительным данным, такому решению послужило сразу несколько причин. Во-первых, недовольство королевы спровоцировал недавний уезд Маркл в США. Герцогиня Сассекская оставила супруга с сыном дома, а сама отправилась поддержать свою близкую подругу теннисистку Серену Уильямс.Во-вторых, недавно супруги отказались навестить Елизавету II, пока та находилась в Шотландии. В качестве предлога они использовали совсем еще юный возраст малыша Арчи. Только вот этот фактор не остановил их во время поездки в Ниццу и на Ибицу. Судя по всему, королева приняла это на свой счет.К слову, сейчас представительница Виндзорской династии отдыхает в Балморале. Она пригласила определенный круг лиц в качестве гостей. Но ее представителям было поручено заранее проинформировать их о том, что королева наотрез отказывается слышать о принце Гарри и его супруге Меган.