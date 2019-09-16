Эксперт, поисковик Валентин Дегтярев заметил новые любопытные детали трагедии. На архивной фотографии с перевала Дятлова он заметил труп, которого раньше не видел и жуткую обрядовую куклу.

Эксперт, поисковик Валентин Дегтярев заметилновые любопытные детали трагедии. На архивной фотографии с перевала Дятлова онзаметил труп, которого раньше не видел и жуткую обрядовую куклу.Снимок сместа гибели туристической группы Игоря Дятлова хранился у Дегтярева около двухлет. Однако новую интересную деталь он заметил только на днях.На фотопод ногами следователя лежит запорошенный снегом предмет. По мнениюспециалиста, он напоминает одетого в штормовку человека, передает .Рядом с "лишним" трупом лежит открытый мешок. Дегтярев считает, что он похож нарюкзак.Примечательно,что на фото присутствует любопытная деталь. Дегтярев полагает, что на ветвях деревависит обрядовая кукла иттарма или небольшой идол народности манси. Так, представителисеверных народов после смерти человека делали куклы, которые сначала хранилидома, а затем оставляли в лесу.По словам ИгоряДегтерева, кадра, где присутствует "лишний труп" и кукла, нет в материалах делао гибели туристов на перевале Дятлова. Он сомневается, что по факту смертинайденного на фото человека было возбуждено дело.Материал дополняется