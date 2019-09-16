Эксперт, поисковик Валентин Дегтярев заметил
новые любопытные детали трагедии. На архивной фотографии с перевала Дятлова он
заметил труп, которого раньше не видел и жуткую обрядовую куклу.
Эксперт, поисковик Валентин Дегтярев заметил
новые любопытные детали трагедии. На архивной фотографии с перевала Дятлова он
заметил труп, которого раньше не видел и жуткую обрядовую куклу.
Снимок с
места гибели туристической группы Игоря Дятлова хранился у Дегтярева около двух
лет. Однако новую интересную деталь он заметил только на днях.
На фото
под ногами следователя лежит запорошенный снегом предмет. По мнению
специалиста, он напоминает одетого в штормовку человека, передает .
Рядом с "лишним" трупом лежит открытый мешок. Дегтярев считает, что он похож на
рюкзак.
Примечательно,
что на фото присутствует любопытная деталь. Дегтярев полагает, что на ветвях дерева
висит обрядовая кукла иттарма или небольшой идол народности манси. Так, представители
северных народов после смерти человека делали куклы, которые сначала хранили
дома, а затем оставляли в лесу.
По словам Игоря
Дегтерева, кадра, где присутствует "лишний труп" и кукла, нет в материалах дела
о гибели туристов на перевале Дятлова. Он сомневается, что по факту смерти
найденного на фото человека было возбуждено дело.
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