О романтичной натуре Татьяны Навки давно известно. Девушка любит делиться подробностями семейной жизни, и в этот раз она выложила нежное видео с мужем.

О романтичной натуре Татьяны Навки давно известно. Девушка любит делиться подробностями семейной жизни, и в этот раз она выложила нежное видео с мужем.Ролик спортсменка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм. На нем девушка сперва танцует под песню Баскова, исполняемую на фоне, после чего ласково целует мужа в щеку. Поклонники отметили, что супружеская пара выглядит очень красиво и пожелали кумирам всего наилучшего."Танечка, как же я люблю на вас смотреть, какая же вы красавица иумница! В спорте вы моя самая, самая... Счастья вам огромного!!! Здоровья и благополучия всем вашим деткам!(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", "Татьяна! Какие же Вы НЕРЕАЛЬНО КРАСИВЫЕ С СУПРУГОМ!", "Повезло Пескову с красавицей-женой", – благожелательно отозвались поклонники Навки.В ближайшие дни у фигуристки был чуть ли не настоящий свадебный марафон. Сперва спортсменка вместе с супругом от души повеселилась на торжестве Ксении Собчак и Константина Богомолова. На следующий день Навка вместе с Дмитрием Песковым отправилась на бракосочетание к друзьям семьи.Отметим, что фигуристка взяла с собой на банкет взрослую дочь. Они даже вместе попозировали для фотографии, которую Татьяна подписала так: "На свадьбе детей наших друзей. Столько романтики, любви и юности!!! Счастья вам ребята!!! P.s. И да, это такое счастье, когда ты можешь быть не только матерью, но и подругой со своей дочерью!Пользователи сети также не остались безучастными. Мамы в комментариях также рассказали, что у них с дочерьми партнерские отношения и отметили, что знаменитость с дочкой больше похожи на двух сестер."Вот и меня с дочерью такие же отношения... Я и мама, и в тоже время подруга! Это очень здорово!", "Быть подругой взрослой дочери – виртуозное исполнение роли мамы", "Татьяна вы с Сашей как сестры! Красавицы", – написали