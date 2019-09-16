Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его штаба Андреем Богданом успели стать предметом для шуток и многочисленных пересудов. Чиновник рассказал о том, что шепчет на ухо главе государства в моменты близости.

Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его штаба Андреем Богданом успели стать предметом для шуток и многочисленных пересудов. Чиновник рассказал о том, что шепчет на ухо главе государства в моменты близости.Если бы перед современным художником поставили задачу изобразить Владимира Зеленского и Андрея Богдана на одной картине, знакомый с ситуацией живописец запечатлел бы главу штаба президента Незалежной шепчущим что-то на ухо своему начальнику, уверены украинские журналисты. Чиновник о подобной репутации осведомлен и относится к ней с юмором.Андрей Богдан согласился с тем, что многие шутят об их близости с Владимиром Зеленским. Делают это даже их бывшие коллеги по "Кварталу-95". Чиновник согласился приоткрыть завесу тайны и рассказать о том, что он шепчет на ухо президенту Украины и почему вынужден делать это у всех на глазах, не дожидаясь более подходящего момента."Это советы, идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а сказать потом, то будет потерян момент", – цитирует Богдана .Ранее журналисты обращали внимание на то, что и Андрей Богдан, оказавшись рядом, ведут себя как школьники за последней партой. О чем-то шепчутся, шутят, а потом пытаются свалить вину на нарушение спокойствия друг на друга.В частности, отмечал, что ему приходится одергивать начальника своего штаба. Дескать, Андрей Богдан очень нетерпеливый человек, который не может успокоиться. Однако, несмотря на сложный характер, чиновник разбирается в политических вопросах.