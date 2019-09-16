Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его штаба Андреем Богданом успели стать предметом для шуток и многочисленных пересудов. Чиновник рассказал о том, что шепчет на ухо главе государства в моменты близости.
Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его штаба Андреем Богданом успели стать предметом для шуток и многочисленных пересудов. Чиновник рассказал о том, что шепчет на ухо главе государства в моменты близости.
Если бы перед современным художником поставили задачу изобразить Владимира Зеленского и Андрея Богдана на одной картине, знакомый с ситуацией живописец запечатлел бы главу штаба президента Незалежной шепчущим что-то на ухо своему начальнику, уверены украинские журналисты. Чиновник о подобной репутации осведомлен и относится к ней с юмором.
Андрей Богдан согласился с тем, что многие шутят об их близости с Владимиром Зеленским. Делают это даже их бывшие коллеги по "Кварталу-95". Чиновник согласился приоткрыть завесу тайны и рассказать о том, что он шепчет на ухо президенту Украины и почему вынужден делать это у всех на глазах, не дожидаясь более подходящего момента.
"Это советы, идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а сказать потом, то будет потерян момент", – цитирует Богдана .
Ранее журналисты обращали внимание на то, что и Андрей Богдан, оказавшись рядом, ведут себя как школьники за последней партой. О чем-то шепчутся, шутят, а потом пытаются свалить вину на нарушение спокойствия друг на друга.
В частности, отмечал, что ему приходится одергивать начальника своего штаба. Дескать, Андрей Богдан очень нетерпеливый человек, который не может успокоиться. Однако, несмотря на сложный характер, чиновник разбирается в политических вопросах.