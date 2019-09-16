Свежие новости об Анастасии Заворотнюк не вселяют оптимизма. Говорят, у популярной актрисы развилась новая болезнь, при этом отказывают органы.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-09-2019-otkazali-organy-sostoyanie-zavorotnyuk-uxudshaetsya.html" target="_blank">Отказали органы: состояние Заворотнюк ухудшается</a> - Свежие новости об Анастасии Заворотнюк не вселяют оптимизма. Говорят, у популярной актрисы развилась новая болезнь, при этом отказывают органы.
[url=https://33live.ru/novosti/16-09-2019-otkazali-organy-sostoyanie-zavorotnyuk-uxudshaetsya.html]Отказали органы: состояние Заворотнюк ухудшается[/url] - Свежие новости об Анастасии Заворотнюк не вселяют оптимизма. Говорят, у популярной актрисы развилась новая болезнь, при этом отказывают органы.