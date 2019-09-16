Европа и США не первый год просят от руководства Белоруссии допустить к власти прозападную оппозицию. И если раньше президент республики Александр Лукашенко был решительно против, то теперь его позиция не выглядит столь категоричной.
Европа и США не первый год просят от руководства Белоруссии допустить к власти прозападную оппозицию. И если раньше президент республики Александр Лукашенко был решительно против, то теперь его позиция не выглядит столь категоричной.
На встрече с главой Палаты представителей Нацсобрания
Белоруссии Владимиром Андрейченко глава государства сделал любопытное заявление. По словам Лукашенко,
оппозиционные партии должны выдвигать своих кандидатов и отстаивать их права в
ходе предвыборной кампании.
"Они, может быть, мыслят несколько по-другому, чем
средние слои населения, чем рабочие, крестьяне и часть интеллигенции, но это
часть нашего общества, мы должны слышать их голос", – сказал белорусский лидер.
Запад давит на Минск, заставляя его допустить представителей
радикальной оппозиции в парламент, полагает белорусский политолог Петр
Петровский. Если на это не решится, то смягчения визового режима с
Евросоюзом ему не видать, как своих ушей, уверен эксперт.
Видимо, на этот раз Батьку все-таки додавили. Примечательно,
что раньше белорусские оппозиционеры показательно бойкотировали выборы,
объясняя это тем, что они, дескать, будут обязательно сфальсифицированы. Теперь
о намерении баллотироваться в депутаты заявили многие представители
альтернативных политических сил.
В свою очередь, политолог Андрей Елисеев предположил, что в
парламент могут допустить несколько прозападных политиков. "Чтобы
использовать их как дополнительную карту в игре с Западом", – пояснил эксперт
аналитическому порталу Thinktanks.
Выборы в парламент Белоруссии пройдут этой осенью. Многие
эксперты рассматривают их в качестве разминки перед главным политическим
событием последних лет – президентским выборам. ,
находящийся у власти 25 лет, скорее всего, пойдет на новый срок.