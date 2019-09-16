Европа и США не первый год просят от руководства Белоруссии допустить к власти прозападную оппозицию. И если раньше президент республики Александр Лукашенко был решительно против, то теперь его позиция не выглядит столь категоричной.

Европа и США не первый год просят от руководства Белоруссии допустить к власти прозападную оппозицию. И если раньше президент республики Александр Лукашенко был решительно против, то теперь его позиция не выглядит столь категоричной.На встрече с главой Палаты представителей НацсобранияБелоруссии Владимиром Андрейченко глава государства сделал любопытное заявление. По словам Лукашенко,оппозиционные партии должны выдвигать своих кандидатов и отстаивать их права входе предвыборной кампании."Они, может быть, мыслят несколько по-другому, чемсредние слои населения, чем рабочие, крестьяне и часть интеллигенции, но эточасть нашего общества, мы должны слышать их голос", – сказал белорусский лидер.Запад давит на Минск, заставляя его допустить представителейрадикальной оппозиции в парламент, полагает белорусский политолог ПетрПетровский. Если на это не решится, то смягчения визового режима сЕвросоюзом ему не видать, как своих ушей, уверен эксперт.Видимо, на этот раз Батьку все-таки додавили. Примечательно,что раньше белорусские оппозиционеры показательно бойкотировали выборы,объясняя это тем, что они, дескать, будут обязательно сфальсифицированы. Теперьо намерении баллотироваться в депутаты заявили многие представителиальтернативных политических сил.В свою очередь, политолог Андрей Елисеев предположил, что впарламент могут допустить несколько прозападных политиков. "Чтобыиспользовать их как дополнительную карту в игре с Западом", – пояснил экспертаналитическому порталу Thinktanks.Выборы в парламент Белоруссии пройдут этой осенью. Многиеэксперты рассматривают их в качестве разминки перед главным политическимсобытием последних лет – президентским выборам. ,находящийся у власти 25 лет, скорее всего, пойдет на новый срок.