Его организовал Владимиро-Суздальский музей-заповедник
в честь Дня охотника
В поселке Муромцево Судогодского района состоялся первый
охотничий фестиваль.
Площадкой для фестиваля стала усадьба Храповицкого -
страстного любителя охоты.
Организовал праздник Владимиро-Суздальский музей-заповедник
в честь Дня охотника, который в России принято отмечать во вторую субботу сентября.
Особыми участниками стали собаки. Парад охотничьих пород собак, показательная охота с русскими борзыми. Многие гости фестиваля приходили сюда вместе с четвероногими друзьями.