Его организовал Владимиро-Суздальский музей-заповедник в честь Дня охотника

В поселке Муромцево Судогодского района состоялся первыйохотничий фестиваль.Площадкой для фестиваля стала усадьба Храповицкого -страстного любителя охоты.Организовал праздник Владимиро-Суздальский музей-заповедникв честь Дня охотника, который в России принято отмечать во вторую субботу сентября.Особыми участниками стали собаки. Парад охотничьих пород собак, показательная охота с русскими борзыми. Многие гости фестиваля приходили сюда вместе с четвероногими друзьями.