Сотрудники ГИБДД продолжают поиски мотоциклиста, который стал виновником смертельной аварии.

Сотрудники ГИБДД продолжают поиски мотоциклиста, который стал виновником смертельной аварии. Напомним, накануне в районе 16 часов на улице Гагарина он , которая переходила проезжую часть в запрещённом месте.Мотоциклист, ехавший на заднем колесе на большой скорости, наехал на пешехода и, не останавливаясь, скрылся с места происшествия. Пешеход, местная жительница 1940 года рождения, скончалась на месте до приезда скорой.В областном УМВД просят всех, кто обладает какой-либо значимой информацией по данному факту, позвонить в полицию по телефонам (4922)40-43-10, 54-16-65.