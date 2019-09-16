Общественность обсуждает возможность появления у Крыма дополнительного названия. Идею, о которой пока высказываются противоположные точки зрения, поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Общественность обсуждает возможность появления у Крыма дополнительного названия. Идею, о которой пока высказываются противоположные точки зрения, поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская.На международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды" в Симферополе 16 сентября была озвучена идея о добавлении Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида". Однако даже у самого автора инициативы – руководителя региональной национально-культурной автономии греков Ивана Шонуса – пока есть сомнения на этот счет."Общество еще не готово", – цитирует его РИА Новости. Он считает, что необходимо провести большое социологическое исследование и принимать решение на основании воли народа. "Надо учесть большинство мнений, обидеть кого-то тоже не хочется", – подчеркнул Иван Шонус. Сам он признал, что верит, что со временем общество привыкнет к такому названию и наступит момент, когда у Крыма будет двойное название.Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе высказался против идеи. "Когда мы начинаем что-то переименовывать, мы ввергаем общество в пучину споров. А это споры из той категории, в которых не может родиться истина", – уверен он. Григорий Иоффе добавил, что название "Таврида" уже употребляется для обозначения Крыма, а придавать ему статус официального совсем не обязательно.Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов, в свою очередь, инициативу о добавлении названия Крыму поддержал. Он напомнил, что у целого ряда российский регионов есть второе, историческое название, закрепленное официально. "Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации", – цитирует "Российская газета" Георгия Мурадова.Не смогла оставить без внимания эту тему и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Благодаря своей решимости, смелости и готовности принять ответственность в один из самых критических моментов новейшей истории полуострова она стала своего рода символом Крыма, поэтому ее мнение может сыграть решительную роль для судьбы инициативы."Какое бы название, второе или третье, Крым ни носил, он остаётся Крымом. А исторические названия – это, конечно, очень важно: нужно понимать и знать, что были корни, была история, которую нужно ценить, знать и беречь", – цитирует телеграм-канал "Подъем" Наталью Поклонскую.Полуостров, подчеркнула она, не надо переименовывать. Однако добавлять новые название, отсылающие к его истории, идея хорошая. "У Крыма можно еще добавить названия исторические, но он должен оставаться Крымом", – заключила депутат.