Участники и родители детей выразили признательность организаторам за интересное мероприятие и пожелание, чтобы профилактическая работа чаще организовывалась в интерактивной форме...

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве при содействии УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве был организован профилактический квест в Парке культуры и отдыха «Таганский».В мероприятии приняли участие 50 подростков из разных районов Москвы, участников Московской смены 2019 из ГБУ Центра поддержки семьи и детства «Красносельский» и «Печатники». Также в мероприятии приняли участие посетителей парка, представители администрации Парка и сотрудники Центров поддержки семьи и детства.Мероприятие прошло в интерактивной форме игры-квеста «Москва-территория здоровья!», посвященной профилактике вредных привычек и формированию мотивации подростков к здоровому образу жизни.В начале мероприятия с напутственным словом к участникам обратился старший оперуполномоченный УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Виталий Загоровский. Он объяснил участникам мероприятия правила квеста. Затем аудитория разделились на 4 команды, каждая команда выбрала капитана и девиз команды, посвященные здоровому образу жизни. При помощи карты и подсказок команды находили спрятанные опознавательные знаки на 5 станциях: «Юрист», «Аргументы», «Здоровячок», «Знайка», «Физкультминутка», расположенных в разных местах на территории парка. Задания игры на станции «Юрист» касались правовых последствий употребления наркотиков, алкоголя и табака; на станции «Аргументы» дети отрабатывали навык умения сказать «Нет» в ситуации риска; на станции «Здоровячок» - актуализировались знания детей о том, как можно развить и сохранить свое здоровье, на этой станции участники должны были назвать как можно больше способов развить и сохранить здоровье. Станция «Физкультминутка» была посвящена командным физическим упражнениям, а на станции «Знайка» участники должны были вспомнить и назвать как можно больше последствий табакокурения, потребления алкоголя и наркотиков.Ребята активно принимали участие в мероприятиях квеста, искали опознавательные знаки, спрятанные в разных частях парка, выполняли задания, получали баллы. Каждая команда стремилась к победе!После выполнения всех заданий на станциях команды вернулись в Штаб, пока жюри подсчитывало баллы, участники команд составили пословицы и скульптурные композиции, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни.После подсчета баллов жюри выбрало команду-победителя. Командам-участникам вручены благодарственные письма от УНК ГУ МВД России по г. Москве и сертификаты, предоставленные администрацией ГАУК г. Москвы «Парк Таганский» на бесплатное посещение детского веревочного парка.Участники и родители детей выразили признательность организаторам за интересное мероприятие и пожелание, чтобы профилактическая работа чаще организовывалась в интерактивной форме.УНК ГУ МВД России по г. Москве