К женщине подбежал неизвестный мужчина и, вырвав из рук сумку с личными вещами и денежными средствами, скрылся с места происшествия...

В территориальный отдел полиции обратилась 43-летняя москвичка, которая сообщила, что на Бачуринской улице в п. Коммунарка сзади к ней подбежал неизвестный мужчина и, вырвав из рук сумку с личными вещами и денежными средствами, скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции УВД по ТиНАО задержали подозреваемого. При личном досмотре у него была обнаружена и изъята часть похищенного имущества.В настоящее время полицейскими установлена причастность задержанного к совершению еще четырех аналогичных противоправных деяний на территории поселения.По данным фактам органами дознания межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам: если вы пострадали от противоправных действий злоумышленника, просим вас обращаться в дежурную часть УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве либо по телефонам дежурной части (круглосуточно): 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79