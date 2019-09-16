Потерпевший сообщил о краже на Судостроительной улице 58 электроприводов, принадлежащих компании...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатинский Затон установили причастность ранее задержанного мужчины еще к одному эпизоду кражи.Как сообщалось ранее, оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Нагатинский Затон задержали 23-летнего и 32-летнего приезжих, подозреваемых в краже.В ходе работы с 32-летним мужчиной было установлено, что он причастен к совершению аналогичного деяния.Так, в территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился представитель одной из организаций. Потерпевший сообщил о краже на Судостроительной улице 58 электроприводов, принадлежащих компании. Материальный ущерб составил более 1 млн 380 тысяч рублей.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22