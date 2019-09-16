Актриса Марина Орлова вызывает на детектор лжи своего любимого мужчину Георгия Кирьянова и его брата близнеца Аркадия. В ее распоряжении оказалось видео, на котором незнакомая девушка целует ее возлюбленного. Запись продемонстрировали в сегодняшнем выпуске программы На самом деле на Первом канале.

Актриса Марина Орлова вызывает на детектор лжи своеголюбимого мужчину Георгия Кирьянова и его брата близнеца Аркадия. В ее распоряженииоказалось видео, на котором незнакомая девушка целует ее возлюбленного. Записьпродемонстрировали в сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" на Первомканале.Кадры предоставил Марине брат Георгия. Аркадий заявляет, чтоего близнец – лжец и изменник."Я просто в шоке, что за видео, мне нечего сказать. Это не я",– оправдывался Георгий Кирьянов в студии программы "На самом деле".Мужчина уверял, что верен избраннице. Он никогда не встречалсяс девушкой с видеозаписи. Георгий полагает, что на кадрах его брат-близнец.Георгий и Аркадий невероятно похожи, однако татуировка напредплечье последнего позволяет отличить братьев друг от друга. Экспертыпрограммы отметили, что у мужчины на видео нет нетельных рисунков, следовательнона видео запечатлен Георгий.После в студии ток-шоу появился Аркадий. Он старался убедитьМарину, что его родственник действительно завел роман на стороне. Между тем надетекторе лжи выяснилось, что брат возлюбленного актрисы действует не из лучшихпобуждений. Он завидует Георгию так как не равнодушен к Марине и даже пыталсяза ней ухаживать.Редакторам ток-шоу удалось разыскать незнакомкус видеозаписи. Ею оказалась жительница Санкт-Петербурга Матильда Гассельблат-Прокофьева.Появившись на съемочной площадке ток-шоу Матильда поведала,что уже месяц встречается с Георгием. Она знала, что Кирьянов встречается сОрловой, но это ее не смущало, ведь избранник обещал, что расстанется сартисткой."Слушай, посмотри насебя, страшила. Он из-за пиара с тобой, ты же как старуха выглядишь", – смешала с грязью Гассельблат-Прокофьева Орлову.После Матильда рассказала ведущему шоу Дмитрию Шепелеву, что в знак своего расположенияГеоргий сделал ей подарок – дорогие часы. Аксессуар Матильда продемонстрировалаприсутствующим в студии.Часы, которые украшали руку Гассельблат-Прокофьевой, узналаОрлова. "Это мои", – закричала артистка.Марина поведала, что именно эти часы исчезли из ее квартиры парунедель назад. По ее словам, аксессуар стоит огромных денег – три миллионарублей. Ранее актриса подозревала домработницу, однако теперь не знает, что идумать.Проверка героев в финале сегодняшнего выпуска ток-шоу на детекторе лжи показала, что Георгий действительно ни в чем невиноват. Аркадий, влюбленный в Марину, сговорился с Матильдой. Вместе они сделалипостановочное видео, которое должно было очернить Георгия Кирьянова. Татуировку, которая выдавала его, Аркадий замазал с помощью театрального грима.