План профилактического мероприятия антинаркотической направленности для студентов и педагогов Московского художественно-промышленного института при участии спортсмена, актера, телеведущего, кинопродюсера, режиссера и общественного деятеля Олега Николаевича Тактарова
Дата проведения: 17 сентября 2019 г.
Время проведения: 9.30-11.45
Место проведения: Московская молодежная антинаркотическая площадка
Адрес проведения: г. Москва, ул. Маши Порываевой д. 38А
9:30-9:50 – Прибытие посетителей на Московскую молодежную антинаркотическую площадку, размещение в конференц-зале.
10:00 – Начало мероприятия.
10:00-10:05 – Представление участников мероприятия заместителем начальника ОМВП УНК ГУ МВД России по г. Москве – начальником 1 отделения подполковником полиции П.В. Шевчуком.
10:05-10:10 – Приветственное слово начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции А.Б. Янишевского.
10:10-10:15 – Обращение О.Н. Тактарова к присутствующей на Московской молодежной антинаркотической площадке аудитории.
10:15-10:20 – Вручение благодарственного письма начальником УНК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майором полиции А.Б. Янишевским О.Н. Тактарову за большой вклад, целенаправленную работу по вовлечению молодежи в пропаганду здорового образа жизни, формирование активной гражданской позиции у обучающейся молодежи и личный вклад за оказанную помощь в процессе социализации подрастающего поколения.
10:20-10:50 – Просмотр фильмов антинаркотической направленности.
10:50-11:30 – Ознакомление посетителей с возможностями Московской молодежной антинаркотической площадки.
11:30-11:45 – Запись О.Н. Тактарова в книге почетных гостей, обмен мнениями, совместное фото, интервью для аккредитованных телеканалов.
Электронная почта для аккредитации: [email protected]
В письме необходимо указать название организации, должность, Ф.И.О., телефон для связи, электронную почту.
Контактное лицо: Татьяна, моб.: +7 (966) 153 50 05.
УНК ГУ МВД России по г. Москве