Бывший гендиректор музея-заповедника Игорь Конышев вышел из-под домашнего ареста.

Бывший гендиректор музея-заповедника Игорь Конышев вышелиз-под домашнего ареста. Как и другие фигуранты громких уголовных дел - Александр Трушинский и Сергей Картинцев - Игорь Конышев отпущен под подписку о невыезде.Как сообщили "Вестям" в региональном Управлении СледКома, следствие не стало ходатайствовать о продлении домашнего ареста для Конышева. Срок был обозначен до 17 сентября. Расследование - на финишной прямой и Конышев уже не может влиять на ход следствия. Напомним, "музейный реформатор" Игорь Конышев обвиняется в хищении государственных средств в крупном и особо крупном размере. Общий ущерб составил почти 4 с половиной миллиона рублей. Речь идёт о растрате при создании официального сайта музея-заповедника и егофирменного логотипа.В региональном Управлении Следственного Комитета отмечают: Конышевпризнал свою вину и погашает причинённый ущерб.