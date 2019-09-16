Недавний обмен заключенными между Россией и Украиной некоторые эксперты назвали уступкой президента Владимира Зеленского своему российскому коллеге. Теперь лидера Незалежной уличили в намерении сдать Донбасс. Главе государства пригрозили новой гражданской войной.

Недавний обмен заключенными между Россией и Украиной некоторые эксперты назвали уступкой президента Владимира Зеленского своему российскому коллеге. Теперь лидера Незалежной уличили в намерении сдать Донбасс. Главе государства пригрозили новой гражданской войной.Переговоры в нормандском формате с участием европейскихстран и, возможно, США – ловушка для Владимира Зеленского, полагает бывшийдепутат Верховной рады Тарас Стецкив. По его мнению, президента Украины"неминуемо склонят" к выполнению минских соглашений, подразумевающихширокую автономию Донбасса, вплоть до наличия собственных силовых структур.Политик не исключил, что под давлениемЗапада согласится провести выборы в Донбассе без передачи контроля за границейКиеву. "Вы можете себе только представить, что это будут за выборы, икаких депутатов выберут на неподконтрольной Украине территории", – сказалэкс-парламентарий в эфире телеканала "Espreso.TV".Это усугубит раскол внутри украинского общества, приведет кновому витку гражданской войны, уверен Стецкив. "Мир на российскихусловиях не является миром, такая капитуляция может привести к непредвиденнымпоследствиям", – предупредил политик.Недавний обмен заключенными между Россией и Украинойобщественность двух стран восприняла неоднозначно. Одни рассматривают этоначало нормализации двусторонних отношений, другие обвиняют Зеленского вуступке Путину.По мнению последних, президент Украины намерен любым путемдобиваться восстановления отношений с Россией и мира в Донбассе, даже ценойсуверенитета страны. Военный эксперт Олег Жданов призвал неждать благодарности со стороны Москвы. Кремлю нужен контроль над Украиной, надругое он не согласен, полагает аналитик.