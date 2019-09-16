Недавний обмен заключенными между Россией и Украиной некоторые эксперты назвали уступкой президента Владимира Зеленского своему российскому коллеге. Теперь лидера Незалежной уличили в намерении сдать Донбасс. Главе государства пригрозили новой гражданской войной.
Недавний обмен заключенными между Россией и Украиной некоторые эксперты назвали уступкой президента Владимира Зеленского своему российскому коллеге. Теперь лидера Незалежной уличили в намерении сдать Донбасс. Главе государства пригрозили новой гражданской войной.
Переговоры в нормандском формате с участием европейских
стран и, возможно, США – ловушка для Владимира Зеленского, полагает бывший
депутат Верховной рады Тарас Стецкив. По его мнению, президента Украины
"неминуемо склонят" к выполнению минских соглашений, подразумевающих
широкую автономию Донбасса, вплоть до наличия собственных силовых структур.
Политик не исключил, что под давлением
Запада согласится провести выборы в Донбассе без передачи контроля за границей
Киеву. "Вы можете себе только представить, что это будут за выборы, и
каких депутатов выберут на неподконтрольной Украине территории", – сказал
экс-парламентарий в эфире телеканала "Espreso.TV".
Это усугубит раскол внутри украинского общества, приведет к
новому витку гражданской войны, уверен Стецкив. "Мир на российских
условиях не является миром, такая капитуляция может привести к непредвиденным
последствиям", – предупредил политик.
Недавний обмен заключенными между Россией и Украиной
общественность двух стран восприняла неоднозначно. Одни рассматривают это
начало нормализации двусторонних отношений, другие обвиняют Зеленского в
уступке Путину.
По мнению последних, президент Украины намерен любым путем
добиваться восстановления отношений с Россией и мира в Донбассе, даже ценой
суверенитета страны. Военный эксперт Олег Жданов призвал не
ждать благодарности со стороны Москвы. Кремлю нужен контроль над Украиной, на
другое он не согласен, полагает аналитик.