Президент Белоруссии Александр Лукашенко долго упорствовал и отказывался принимать российские условия по интеграции двух стран. Батька решился шантажировать Москву сотрудничеством с Западом, но разыгранный спектакль, видимо, на Кремль впечатления не произвел. Белорусскому лидеру не осталось ничего иного, как пойти на уступки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко долго упорствовал и отказывался принимать российские условия по интеграции двух стран. Батька решился шантажировать Москву сотрудничеством с Западом, но разыгранный спектакль, видимо, на Кремль впечатления не произвел. Белорусскому лидеру не осталось ничего иного, как пойти на уступки.Готовящаяся к подписанию программа интеграции двух странфактически означает создание конфедеративного государства. Дорожная картарассчитана на полтора года и предусматривает частичное объединениеэкономических систем России и Белоруссии к 2021 году.Одобренный Путиным и Лукашенко документ предполагает единыеНалоговый и Гражданский кодекс, а также систему социальных гарантий, общиеправила внешней торговли. Кроме того, в программе прописано созданиеобъединенного банковского надзора с сохранением центробанков двух стран, атакже общий рынок энергоносителей.Такой уровень интеграции выше, чем в Евросоюзе, отмечает "Коммерсант".Фактически речь идет о создании конфедеративного государства к 2022 году. Приэтом Белоруссия вряд ли будет играть в нем равноправную роль, ведь ее экономикав 29 раз меньше российской, подчеркивает газета.Подписание программы в таком виде будет означать безусловнуюпобеду Москвы. Долгое время Кремлю приходилось терпеть своенравный характерЛукашенко, который противился реальной интеграции, предпочитая забалтыватьроссийских чиновников красивыми словами о дружбе и братстве, получая взаменнефть и газ по бросовой цене.Как только в Минске поняли, что правила игры поменялись,начался откровенный шантаж. развил необычайную активность на западномнаправлении, принял у себя нескольких влиятельных чиновников США и Евросоюза,предложил начать новый этап в отношениях с Западом.Но устроенное Батькой представление Кремль, по всейвидимости, не впечатлило. Лукашенко, пытавшемуся усидеть на двух стульях,пришлось выбирать один. При реализации плана интеграции к 2021 году российскаяэкономика поглотит белорусскую, полагает "Коммерсант".Вместе с тем в документе нет ни слова про оборону,правоохранительные органы, суды, единый эмиссионный центр, а также образованиеи здравоохранение. Но это ни о чем не говорит: политическая интеграция, какправило, следует за экономической.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссиии Борис Ельцин подписали в декабре 1999 года. Согласнодокументу, у двух стран должна быть единая валюта, суд и таможня, в дальнейшем– общий парламент и президент.