Президент Белоруссии Александр Лукашенко долго упорствовал и отказывался принимать российские условия по интеграции двух стран. Батька решился шантажировать Москву сотрудничеством с Западом, но разыгранный спектакль, видимо, на Кремль впечатления не произвел. Белорусскому лидеру не осталось ничего иного, как пойти на уступки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко долго упорствовал и отказывался принимать российские условия по интеграции двух стран. Батька решился шантажировать Москву сотрудничеством с Западом, но разыгранный спектакль, видимо, на Кремль впечатления не произвел. Белорусскому лидеру не осталось ничего иного, как пойти на уступки.
Готовящаяся к подписанию программа интеграции двух стран
фактически означает создание конфедеративного государства. Дорожная карта
рассчитана на полтора года и предусматривает частичное объединение
экономических систем России и Белоруссии к 2021 году.
Одобренный Путиным и Лукашенко документ предполагает единые
Налоговый и Гражданский кодекс, а также систему социальных гарантий, общие
правила внешней торговли. Кроме того, в программе прописано создание
объединенного банковского надзора с сохранением центробанков двух стран, а
также общий рынок энергоносителей.
Такой уровень интеграции выше, чем в Евросоюзе, отмечает "Коммерсант".
Фактически речь идет о создании конфедеративного государства к 2022 году. При
этом Белоруссия вряд ли будет играть в нем равноправную роль, ведь ее экономика
в 29 раз меньше российской, подчеркивает газета.
Подписание программы в таком виде будет означать безусловную
победу Москвы. Долгое время Кремлю приходилось терпеть своенравный характер
Лукашенко, который противился реальной интеграции, предпочитая забалтывать
российских чиновников красивыми словами о дружбе и братстве, получая взамен
нефть и газ по бросовой цене.
Как только в Минске поняли, что правила игры поменялись,
начался откровенный шантаж. развил необычайную активность на западном
направлении, принял у себя нескольких влиятельных чиновников США и Евросоюза,
предложил начать новый этап в отношениях с Западом.
Но устроенное Батькой представление Кремль, по всей
видимости, не впечатлило. Лукашенко, пытавшемуся усидеть на двух стульях,
пришлось выбирать один. При реализации плана интеграции к 2021 году российская
экономика поглотит белорусскую, полагает "Коммерсант".
Вместе с тем в документе нет ни слова про оборону,
правоохранительные органы, суды, единый эмиссионный центр, а также образование
и здравоохранение. Но это ни о чем не говорит: политическая интеграция, как
правило, следует за экономической.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии
и Борис Ельцин подписали в декабре 1999 года. Согласно
документу, у двух стран должна быть единая валюта, суд и таможня, в дальнейшем
– общий парламент и президент.