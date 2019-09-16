Сегодня представители Доброграда и Росатома подписали соглашение о сотрудничестве.

Доброград теперь не просто город-курорт, а умный город.Сегодня там представители Доброграда и Росатома подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, в Доброграде, а также в Первом клиническом медцентре будут внедрены передовые информационные системы. Умные технологии для города - это высокое качество жизни, комфортное и интересное времяпрепровождение. А пациентам медцентра цифра открывает новые возможности диагностирования и лечения. Подписание соглашения - первый шаг к принципиально новому качеству жизни именно в удаленных от крупных центров городах.