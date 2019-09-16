Госдума и Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Договор укрепит отношения между Москвой и Ташкентом в разных областях, представляющих взаимный интерес, уверены законодатели двух стран.
Госдума и Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Договор укрепит отношения между Москвой и Ташкентом в разных областях, представляющих взаимный интерес, уверены законодатели двух стран.
Подписи под соглашением поставили спикер Госдумы Вячеслав
Володин и глава Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмоилов. Делегация
российских законодателей прибыла в Ташкент в понедельник, 16 сентября.
"Стороны содействуют установлению постоянных связей между
комитетами и комиссиями, депутатскими группами, аппаратами сторон, обмениваются
делегациями в целях изучения практики разработки и принятия законодательных
актов, опыта парламентской деятельности", – говорится в подписанном документе.
Вячеслав Володин напомнил, что подобные договоренности
действуют у Госдумы с коллегами из Франции, Италии, Китая, Казахстана, Ирана.
Подписание рамочного соглашения с узбекскими парламентариями позволит в будущем
решать задачи в самых различных форматах, подчеркнул спикер нижней палаты.
В ходе визита в Узбекистан у думской делегации запланирована
встреча с главами обеих палат парламента республики, а также с президентом
Шавкатом Мирзиеевым. Это первый визит председателя Госдумы в эту страну с 2006
года.
Узбекистан – один из ключевых экономических партнеров России
на просторах бывшего СССР. Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества
включает около 300 межгосударственных, межправительственных и межведомственных
соглашений.