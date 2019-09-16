Госдума и Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Договор укрепит отношения между Москвой и Ташкентом в разных областях, представляющих взаимный интерес, уверены законодатели двух стран.

Госдума и Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Договор укрепит отношения между Москвой и Ташкентом в разных областях, представляющих взаимный интерес, уверены законодатели двух стран.Подписи под соглашением поставили спикер Госдумы ВячеславВолодин и глава Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмоилов. Делегацияроссийских законодателей прибыла в Ташкент в понедельник, 16 сентября."Стороны содействуют установлению постоянных связей междукомитетами и комиссиями, депутатскими группами, аппаратами сторон, обмениваютсяделегациями в целях изучения практики разработки и принятия законодательныхактов, опыта парламентской деятельности", – говорится в подписанном документе.Вячеслав Володин напомнил, что подобные договоренностидействуют у Госдумы с коллегами из Франции, Италии, Китая, Казахстана, Ирана.Подписание рамочного соглашения с узбекскими парламентариями позволит в будущемрешать задачи в самых различных форматах, подчеркнул спикер нижней палаты.В ходе визита в Узбекистан у думской делегации запланированавстреча с главами обеих палат парламента республики, а также с президентомШавкатом Мирзиеевым. Это первый визит председателя Госдумы в эту страну с 2006года.Узбекистан – один из ключевых экономических партнеров Россиина просторах бывшего СССР. Договорно-правовая база двустороннего сотрудничествавключает около 300 межгосударственных, межправительственных и межведомственныхсоглашений.