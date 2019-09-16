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<a href="https://33live.ru/novosti/16-09-2019-samye-poslednie-novosti-o-bolnoj-rakom-anastasii-zavorotnyuk.html" target="_blank">Самые последние новости о больной раком Анастасии Заворотнюк</a> - По последним данным, Анастасия Заворотнюк лечится в одном из лучших частных онкологических медцентров Москвы. Говорят, звезду сериала Моя прекрасная няня пытаются спасти те же врачи, к которым два года назад поступил известный скрипач Дмитрий Коган. Однако тогда музыкант умер вскоре после поступления.