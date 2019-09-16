По последним данным, Анастасия Заворотнюк лечится в одном из лучших частных онкологических медцентров Москвы. Говорят, звезду сериала Моя прекрасная няня пытаются спасти те же врачи, к которым два года назад поступил известный скрипач Дмитрий Коган. Однако тогда музыкант умер вскоре после поступления.
По последним данным, Анастасия Заворотнюк лечится в одном из лучших частных онкологических медцентров Москвы. Говорят, звезду сериала "Моя прекрасная няня" пытаются спасти те же врачи, к которым два года назад поступил известный скрипач Дмитрий Коган. Однако тогда музыкант умер вскоре после поступления.