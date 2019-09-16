Певица Надежда Бабкина стала гостьей в эфире программы Ты не поверишь! на канале НТВ. Там она рассказала неожиданные детали своей личной жизни.

Певица Надежда Бабкина стала гостьей в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ. Там она рассказала неожиданные детали своей личной жизни.По словам исполнительницы, сейчас она по-настоящему счастлива. Это связано с тем, что она может себе позволить быть просто женщиной рядом со своим избранником."Меня греет любовь", – заявила Бабкина.На протяжении последних 15 лет звезда живет в гражданском браке с певцом Евгением Гором. Стоит отметить, что у влюбленных колоссальная разница в возрасте. Надежда старше своего партнера на 30 лет.До встречи с Гором Бабкина уже была замужем. Ее супругом был музыкант Владимир Заседателев. Пара прожила в браке 17 лет, после чего их союз распался.В разрыве виноват сам Владимир. Он втайне завел другую семью на стороне, так как не смог смириться с известностью жены. Узнав об измене, Надежда молча собрала вещи, забрала сына и навсегда оставила неверного супруга.Спустя пару лет Бабкина встретила Гора. Между ними вспыхнула моментальная страсть, несмотря на значительную разницу в возрасте. В отношениях с ним певица в буквальном смысле преобразилась на глазах. Ей даже удалось похудеть на 36 килограммов.