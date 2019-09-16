Новость о том, что Татьяна Власова вернулась из Америки в Россию и воссоединилась с бывшим мужем Арменом Джигарханяном, стала большой радостью для поклонников. Корреспондент Дни.ру дозвонился до еще одной жены артиста, Виталины Цымбалюк-Романовской. Мол, рада ли пианистка за бывшего благоверного?

Новость о том, что Татьяна Власова вернулась из Америки в Россию и воссоединилась с бывшим мужем Арменом Джигарханяном, стала большой радостью для поклонников. Корреспондент "Дни.ру" дозвонился до еще одной жены артиста, Виталины Цымбалюк-Романовской. Мол, рада ли пианистка за бывшего благоверного?"Очень сильно рада! – не без сарказма сказала пианистка. – Если же говорить серьезно, то считаю трагедией, что Армен Борисович не может заниматься главным в своей жизни – актерской профессией и руководством театра. Но если эти жертвы стоили воссоединения с бывшей женой, с которой он 22 года не жил, я рада за него".При это сам Армен Борисович считает брак с Виталиной Викторовной ошибкой и не хочет о ней вспоминать. "Без ошибок все равно бы не прожил. Ошибается каждый", – сказал мудрый актер.По поводу трагедии артист готовь спорить с пианисткой. "Мне скоро 84 года, поэтому руковожу театром в силу своих возможностей, – приводит слова Армена Джигарханяна сайт . – К сожалению, не могу, как раньше, быть в театре каждый день. Сложно ездить, подниматься по лестнице. Но мы постоянно на связи с директором, с режиссерами, вопросов много. На днях в театре выходит премьера спектакля “Тетка Чарли”, по пьесе Брэндона Томаса, по которой снимали фильм "Здравствуйте, я Ваша тетя". Буду присутствовать обязательно".Напомним, Татьяна Власова была второй женой Армена Джигарханяна. Их брак длился с 1967 года по сентябрь 2015 года. С февраля 2016 года по ноябрь 2017-го артист был женат на киевской пианистке . Она занимала должность директора в его театре.