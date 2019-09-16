Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал слова спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины о судьбе Крыма. Сенатор отметил, что единственным шансом для Киева оказаться с российским полуостровом в одной стране – войти в состав России.

Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал слова спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины о судьбе Крыма. Сенатор отметил, что единственным шансом для Киева оказаться с российским полуостровом в одной стране – войти в состав России.Крым вошел в состав России по итогам референдума, в котором приняли участие почти все жители полуострова. Подавляющее большинство проголосовавших однозначно высказались за то, чтобы регион стал российской землей. Обратной ситуации никогда не произойдет.Впрочем, у Киева есть шанс оказаться в одной и той же стране с Крымом. "Если Украина создаст с Россией союзное государство, ликвидирует границы. Получится одно государство, в котором будет Россия вместе с Крымом и Украина. А все остальное от лукавого", – цитирует члена Совета Федерации Сергей Цекова.Слова же спецпредставителя Госдепартамена США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что "рано или поздно" Крым войдет в состав Украины больше говорит об уровне информированности и ответственности за свои слова самого американского чиновника, а не о реальном положении дел. Для того, чтобы всерьез говорить об этом, нужно не понимать глубинных процессов, которые происходят и в России, и на Украине.Материал дополняется.