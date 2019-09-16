Общеобразовательная школа с. Сима Юрьев-Польского района завоевала уже 8 побед в конкурсах и вступила в национальный проект "Точка роста".

Квадрокоптеры, очки виртуальной реальности, 3-D ручки - мечта или реальность для обычной сельской школы? Общеобразовательная школа в селе Сима Юрьев-Польского района завоевала уже восемь побед в конкурсах и вступила в национальный проект "Точка роста".Сельские школьники Симы знакомятся с самыми современными технологиями. Саша Белокопытов учится управлять квадрокоптером. И пока думает, что это - развлечение. Он не знает, что скоро их ожидает новый школьный предмет - геоинформационные технологии. Квадрокоптер послужит средством ориентирования на местности.Саша Белокопытов, ученик Симской школы: "Чтобы он взлетел. Ровно он летит сам. На нем есть спутниковая навигация. Для взлета нужно нажать вот эту кнопку."Татьяна Максимова погружает учеников в мир виртуальной реальности. Скоро ребята будут учиться делать виртуальные модели самостоятельно, на компьютере. А вот с 3-D ручками школьники здесь работают давно. Маленькие делают фигуры попроще, а у старшеклассницы Насти Евстигнеевой получилась Эйфелева башня.Анастасия Евстигнеева, ученица Симской школы: "Это было довольно сложно. Это была наша первая работа.Именно объемная. Но сначала мы тоже делали плоские фигуры."Проект "Точка Роста" открывается по всей стране в соответствии с нацпроектом "Образование". Таких школ во владимирской области выбрали всего 21. Не каждая соглашается вступить в проект. Для учителей - это дополнительная нагрузка. Татьяна Максимова - педагог-психолог, после открытия классов будет вести и другие предметы. Работу это усложнит, но трудностей Татьяна Юрьевна не боится.Татьяна Максимова, заместитель директора по учебно-методической работе: "Готовы. Это очень интересно. Очень интересно не только нам, но и детям - детям вдвойне это интересно. Я думаю, что усложнит, но ненамного."Симская школа давно участвует в конкурсах нацпроекта "Образование" - в них она одержала восемь побед. Благодаря талантливым педагогам и ученикам "заработала" уже четыре миллиона рублей. Материальная база среднеобразовательной сельской школы отличается от многих городских. На 200 учеников в Симской школе - больше ста компьютеров. А теперь еще один проект - он откроет еще больше возможностей.Золина Наталья, директор Симской школы: "Но и не даст, конечно, закисать педагогам. Чтобы научить детей, мы должны сами научиться. Конечно, это толчок. Это, действительно, точка роста, мы будем расти."Ученики Симской школы поступают в престижные высшие учебные заведения. И школа для них - точка отсчета. С нее начинается их рост - как талантливых личностей.Анастасия Сахарова. Максим Котов. Вести-Владимир.