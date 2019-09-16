Третье волна бабье лета придет в Москву с 23 сентября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

По его словам, в столице ожидается антициклон, который принесет хорошую погоду с 23 по 27 сентября. Будет сухо и солнечно.Ночью температура будет +3-8°С, днем около +15-16°С. Синоптик добавил, что это неплохая погода для конца сентября, однако такие показатели характерны для средины октября.После 27 сентября и до 1 октября москвичам стоит ждать похолодание и волну дождей.По словам Тишковца, в Москве нормализуется погода со 2 октября. Тогда, вероятнее всего, вернется бабье лето и будет комфортно и солнечно.Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве ожидается до +16°С.