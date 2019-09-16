Полицейские обнаружили похищенный мотоцикл в одном из автосервисов Собинского района.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении двух 21-летних жителей города Собинка, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).Сообщение о хищении мотоцикла, припаркованного у одного из домов в Собинке поступило в полицию 18 августа текущего года. Ущерб, причинённый собственнику, составил 20 000 рублей.Сотрудники полиции в течение нескольких дней проводили оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых обнаружили похищенное транспортное средство в одном из местных автосервисов.Личности злоумышленников были установлены. Подозреваемые сознались в краже, пояснив, что планировали пользоваться мотоциклом самостоятельно.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Полицейские проводят проверку на причастность фигурантов к совершению иных имущественных преступлений.