В соревнованиях приняли участие 96 сотрудников из 8 сборных команд Местных организаций МГО ВФСО «Динамо»...

Во Дворце спорта «Динамо» прошли комплексные городские соревнования Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» по волейболу.В соревнованиях приняли участие 96 сотрудников из 8 сборных команд Местных организаций МГО ВФСО «Динамо».Сборную команду ГУ МВД России по г. Москве представляли:О.В. Поваров, В.А. Иконников (ЦОРИ), С.В. Макаров (УГИБДД), Я.И. Яковенко (ЗИЦ), Ю.В. Барашкин (УСБ), М.В. Озеров (КО), К.Б. Канайкин (ГЦХТиСО), С.М. Проничев, И.М. Смирнов (УВД по ЮАО). Представитель команды – старший лейтенант полиции Иконников Вадим Александрович, оперуполномоченный 5 отдела ЦОРИ ГУ МВД России по г. Москве.В ходе соревнований места распределились следующим образом:1-е место – УФСБ России по г. Москве и МО;2-е место – ГУ МВД России по г. Москве;3-е место – ГУ МЧС России по г. Москве;4-е место – ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского войск Национальной гвардии РФ;5-е место – Центральный округ войск национальной гвардии РФ;6-е место – Управление ФСИН России по г. Москве;7-е место – Управление на транспорте МВД России по ЦФО;8-е место – Управление ФССП России по г. Москве.УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве