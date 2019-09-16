Полицейские, прикрыв лица мокрыми полотенцами, один за другим вбегали в горящую квартиру, заливая водой очаги возгорания...

«Сотрудники полиции отдельного взвода ППСП Отдела МВД России по Войковскому району потушили пожар в одной из квартир», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе патрулирования территории сержант полиции Сергей Костерев и старший сержант полиции Ростислав Бабченко заметили задымление со стороны многоквартирного дома на улице Зои и Александра Космодемьянских. Незамедлительно прибыв на место возгорания, они увидели потоки черного дыма из окна седьмого этажа. О происшествии полицейские доложили в дежурную часть.Связавшись с собственниками горящей квартиры, находящимися вне дома, сотрудники оперативно выяснили, что ключи от входной двери есть у соседей. Понимая, что огонь распространяется с большой скоростью, они быстро приняли решение о тушении пожара. Соседи с разных этажей, помогая им, подносили на лестничную клетку емкости с водой. Полицейские, прикрыв лица мокрыми полотенцами, один за другим вбегали в горящую квартиру, заливая водой очаги возгорания.Благодаря проявленной смелости, самоотверженности, слаженной работе Сергей Костерев и Ростислав Бабченко потушили пожар, не допустив жертв среди жителей дома. Граждане, принимавшие участие в тушении огня, поблагодарили сотрудников полиции за мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29