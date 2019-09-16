Злоумышленник воспользовался моментом, пока за его действиями никто не наблюдает, погрузил трубы в грузовую автомашину и скрылся в неизвестном направлении...

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из отдела МВД России по району Ярославский задержали подозреваемого в краже со стройки.В отдел полиции поступило заявление от прораба одной из строительных организаций о краже. Со слов заявителя, он обнаружил пропажу металлических труб с территории стройки на Ярославском шоссе. Материальный ущерб составил около 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний приезжий, который работал на данном объекте охранником.Установлено, что злоумышленник воспользовался моментом, пока за его действиями никто не наблюдает, погрузил трубы в грузовую автомашину и скрылся в неизвестном направлении. Похищенное подозреваемый успел реализовать, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Ярославский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29