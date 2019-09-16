Встреча прошла в формате диалога.

Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области в рамках мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений в сфере оборота наркотиков, пропаганды здорового образа жизни встретились со студентами юридического института ВлГУ.Встреча прошла в формате диалога.Открывая мероприятие, сотрудники полиции отметили, что тема борьбы с распространением наркотиков не теряет своей актуальности. Студенты учебных заведений оказывают активное содействие правоохранителям в процессе выявления противоправных фактов и проведении мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к потреблению запрещенных веществ.В процессе беседы студенты задавали вопросы, касающиеся, в том числе, распространения наркотических средств и психотропных веществ в сети Интернет, профилактики этого явления и документирования преступных действий, выявленных в глобальной сети. Также ребят интересовала тема законодательной ответственности за деятельность по распространению наркотиков и их немедицинское потребление.Участники встречи обсудили возможные форматы участия студенческой общественности в мероприятиях, проводимых полицейскими в данном направлении деятельности.