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етыре года назад владимирские специалисты выявили у ребенка серьезное заболевание и сказали,
что нужна пересадка органа.
Московские врачи пересмотрели страшный диагноз мальчику из Владимирской области. Ч
етыре года назад владимирские специалисты выявили у ребенка серьезное заболевание и сказали,
что нужна пересадка органа.
Все четыре года мать мальчика пыталась найти решение проблемы, скитаясь по медкабинетам
, сообщается на сайте
.
Семья жила с уверенностью, что может потерять ребенка в любой момент. Мальчик, поверив, что серьезно болен, начал находить у себя те или иные симптомы заболевания", — говорится в сообщении.
В итоге мать мальчика пришла за помощью к
Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой
.
Омбудсмен обратилась с просьбой помочь ребенку в Детскую городскую клиническую больницу имени З.А. Башляевой в Москве. Обследование показало, что с мальчиком все в порядке, выявленные особенности носят возрастной характер, угрозы его жизни нет.