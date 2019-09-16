Ч етыре года назад владимирские специалисты выявили у ребенка серьезное заболевание и сказали, что нужна пересадка органа.

Московские врачи пересмотрели страшный диагноз мальчику из Владимирской области. Четыре года назад владимирские специалисты выявили у ребенка серьезное заболевание и сказали,что нужна пересадка органа.Все четыре года мать мальчика пыталась найти решение проблемы, скитаясь по медкабинетам, сообщается на сайтеСемья жила с уверенностью, что может потерять ребенка в любой момент. Мальчик, поверив, что серьезно болен, начал находить у себя те или иные симптомы заболевания", — говорится в сообщении.В итоге мать мальчика пришла за помощью кУполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне КузнецовойОмбудсмен обратилась с просьбой помочь ребенку в Детскую городскую клиническую больницу имени З.А. Башляевой в Москве. Обследование показало, что с мальчиком все в порядке, выявленные особенности носят возрастной характер, угрозы его жизни нет.