Актриса Анастасия Заворотнюк высказалась на своей странице в социальной сети о смерти певицы Жанны Фриске. Артистка скончалась от рака.

Актриса Анастасия Заворотнюк высказалась на своей странице в социальной сети о смерти певицы Жанны Фриске. Артистка скончалась от рака.В последнее время болезнь "няни Вики" стала одной из самых обсуждаемых тем. Напомним, что, по данным СМИ, у Анастасии последняя стадия рака мозга. Звезду госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи ввели ее в медикаментозную кому.Родственники звезды никак не комментируют ее состояние. Тем не менее, известно, что супруг Заворотнюк отменил все свои гастроли.В связи с болезнью звезды российского экрана, многие вспомнили, что от такой же болезни скончалась Жанна Фриске. Артисток часто сравнивают между собой, но практически все остаются при едином мнении, что умереть от онкологического заболевания – страшное дело.Три года назад "няня Вика" выложила на своей странице в социальной сети Инстаграм пост, посвященный Жанне Фриске. В нем актриса сокрушалась о потере."Мы всегда надеемся на чудо и верим в мечту.Сегодня вспомнилось, как несколько лет назад на проекте "Минута славы"наш с Егором Дружининым очень интересный подопечный мечтал спеть сЖанной Фриске, и мы ее пригласили (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – вспоминала знаменитость о душевности коллеги по миру шоу-бизнеса, – "Она приехала, как всегда сияющая ижизнелюбивая, и в очередной раз подарила всем праздник".Анастасия добавила, что, к сожалению, не все мечты сбываются и "не у каждой истории в жизни счастливый финал". Заворотнюк тяжело переживала утрату певицы."Это всегда тяжело, и вдвойне тяжелее, когда все обрывается на взлете.Глубокие и самые искренние соболезнования родным и близким", – написала тогда актриса.Сейчас звезда закрыла возможность комментирования. Тем не менее, многие пожелали артистке скорейшего выздоровления.