Ближайшие месяцы станут решающими для президента Украины Владимира Зеленского. Лидер Незалежной, которому недавно поставили страшный диагноз, рискует столкнуться с тяжелейшими последствиями.

Ближайшие месяцы станут решающими для президента Украины Владимира Зеленского. Лидер Незалежной, которому недавно поставили страшный диагноз, рискует столкнуться с тяжелейшими последствиями.В президентском кресле Зеленский уже четвертый месяц, но предвыборные обещания выполнять не спешит. Эксперты уверены: всему виной серьезный недуг, который не дает главе государства действовать решительно.Наблюдатели считают Зеленского инфантильным и нерешительным человек. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Кожара пошел еще дальше. Дипломат диагностировал у главы государства "детскую болезнь". Дескать, президент уклоняется от решения проблем и перекладывает тяжелую ношу на ближайших соратников.Но взять ответственность за дела в государстве Зеленскому все же придется. Киевский политолог Михаил Погребинский предупреждает: ближайшие несколько месяцев станут для президента решающими.Дело в том, сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne, что осенью украинцев ожидает очередное повышение цен за услуги ЖКХ. Зеленскому придется вмешаться в происходящее, уверен Погребинский.По его словам, президент может отменить решения прежнего правительства и поручить новому кабинету министров разобраться в ситуации. Погребинский полагает, что Зеленский мог сделать это еще два месяца назад."То, что президент этого не сделал… Люди еще помнят его сплошные плюсы, и поэтому нет реакции отката, но так долго продолжаться не может", – заключил политолог.Единственным достижением президента Зеленского эксперты называют обмен заключенными с Россией. Тем не менее, многие обещания, в том числе прекращение войны в Донбассе, остаются невыполненными.