Сегодня в областном департаменте здравоохранения проходит очередное совещание рабочей группы по ситуации с медучреждениями города Струнино.

Сегодня в областном департаменте здравоохранения проходит очередное совещание рабочей группы по ситуации с медучреждениями города Струнино. Во Владимир приехали районные активисты. По их словам, на текущий момент им так и не удалось найти взаимопонимание с областными чиновниками по поводу будущего струнинской поликлиники.Светлана Сергеева, член вневедомственной комиссии здравоохранения г. Струнино: "У нас главный больной вопрос - это судьба нашей поликлиники, которая до сих пор находится в аварийном состоянии, спустя уже довольно-таки продолжительное время -никак мы не придем к одному решению, что же все-таки мы будем с ней делать.Мы настаиваем на том, что необходимо строительство нового здания поликлиники, а департамент здравоохранения - у них мнение такое, что ее необходимо перевести в отремонтированный корпус больничного городка, вкотором ранее располагалось психиатрическое отделение".Ирина Бандалак, председательвневедомственной комиссии здравоохранения г. Струнино:Главное - поликлиника. Главное - чтобы закладывать ее на будущий год, так как идет программа президентская, о том, чтобы построить новые поликлиники, может быть перевести ее на следующий год, чтобне ремонтировать в этом годуи не переводить в психиатрию для того, чтобы просто докладывать в 19-ом году, что они исполнили поручение Президента."Такиевстречи в департаменте проходят два раза в месяц. Напомним, летом прошлого года с жалобой на состояниемедучреждений города.Администрации областибыло поручено провести реконструкцию зданийместных больницы и детской поликлиники. До конца года планируется закончить ремонт вглавноми терапевтическом корпусахбольницы. Пройдет ли капитальный ремонт в поликлинике - вопрос пока остается открытым.Никита ТарбеевНикита Тарбеев