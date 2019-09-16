Сегодня
в областном департаменте здравоохранения проходит очередное
совещание рабочей группы
по ситуации
с медучреждениями города
Струнино.
Сегодня в областном департаменте здравоохранения проходит очередное совещание рабочей группы по ситуации с медучреждениями города Струнино. Во Владимир приехали районные активисты. По их словам, на текущий момент им так и не удалось найти взаимопонимание с областными чиновниками по поводу будущего струнинской поликлиники.
Светлана Сергеева, член вневедомственной комиссии здравоохранения г. Струнино: "У нас главный больной вопрос - это судьба нашей поликлиники, которая до сих пор находится в аварийном состоянии, спустя уже довольно-таки продолжительное время -никак мы не придем к одному решению, что же все-таки мы будем с ней делать.
Мы настаиваем на том, что необходимо строительство нового здания поликлиники, а департамент здравоохранения - у них мнение такое, что ее необходимо перевести в отремонтированный корпус больничного городка, в
котором ранее располагалось психиатрическое отделение".
Ирина Бандалак, председатель
вневедомственной комиссии здравоохранения г. Струнино:
"
Главное - поликлиника. Главное - чтобы закладывать ее на будущий год, так как идет программа президентская, о том, чтобы построить новые поликлиники, может быть перевести ее на следующий год, чтоб
не ремонтировать в этом году
и не переводить в психиатрию для того, чтобы просто докладывать в 19-ом году, что они исполнили поручение Президента."
Такие
встречи в департаменте проходят два раза в месяц. Напомним, летом прошлого года с жалобой на состояние
медучреждений города.
Администрации области
было поручено провести реконструкцию зданий
местных больницы и детской поликлиники. До конца года планируется закончить ремонт в
главном
и терапевтическом корпусах
больницы. Пройдет ли капитальный ремонт в поликлинике - вопрос пока остается открытым.
Никита Тарбеев
Никита Тарбеев