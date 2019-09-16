Родные и близкие певицы Юлии Началовой наконец-то вступили в права наследования. Напомним, что она покинула свет 16 марта 2019 года в одной из московских клиник.

Родные и близкие певицы Юлии Началовой наконец-то вступили в права наследования. Напомним, что она покинула свет 16 марта 2019 года в одной из московских клиник.Дочери артистки – 12-летней Вере Алдониной, а также ее родителям отходят в собственность права на композиции знаменитости, а также элитная квартира. Четырехкомнатные апартаменты общей площадью в 167 квадратных метров находятся в жилом комплексе "Кутузовская Ривьера".По словам родных часть недвижимости находится в собственности у бывшего мужа Началовой – хоккеиста Александра Фролова. Пока что спортсмен не намерен отказываться от своей доли. Предположительно, дело завершится судом.Пиар-директор Юлии Началовой рассказала, что мужчина ведет себя довольно странно. Она не понимает, как хоккеист намерен вести дело. По ее словам, она не понимает, как взрослый человек собирается судиться против 12-летней Веры – дочери Юлии и Евгения.Отметим, что ранее спортсмен крупно вложился в недвижимость артистки. Правда, после расставания певица не стала возвращать Фролову деньги, из-за чего и возникло нежелание Александра терять свою долю элитной квартиры, издание Teleprogramma.proСейчас дочь Началовой живет вместе с отцом и мачехой. Девочку в семье любят, однако ранее пользователи отмечали, что Вера все равно выглядит довольно грустной. Такие выводы поклонники сделали из-за с торжественной школьной линейки.