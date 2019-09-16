После кончины артиста Александра Числова его близкие родственники переругались. Племянник умершей знаменитости – Владимир Андрианов – приехал в студию программы Прямой эфир. Молодой мужчина уверен, его дядюшке помогли уйти на тот свет.

После кончины артиста Александра Числова его близкиеродственники переругались. Племянник умершей знаменитости – Владимир Андрианов– приехал в студию программы "Прямой эфир". Молодой мужчина уверен, его дядюшкепомогли уйти на тот свет.В середине августа съемочная группа ток-шоу нашла известногоактера Александра Числова в ужасном состоянии. Артист не вставал с кровати, жилбез еды и воды. Александр говорил, что его хотят отравить: весной этого года онпереоформил собственную квартиру на племянницу Светлану Андрианову.Спустя три дня после выхода шоу "Прямой эфир" Числов скончалсяв одной из московских больниц. Актеру было только 54.После с редакторами программы связался племянник Числова изСеверодвинска – Владимир Андрианов. Молодой мужчина узнал о том, что случилосьс его знаменитым дядей, из выпуска программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия1". Он полагает, что Светлана довела Александра до могилы."Если бы я знал об этом раньше, я бы собрался и примчался быв Москву. Взял бы свою семью, мы бы помогли бы. Света об этом даже мне ничегоне сказала. Я ей позвонил на следующий день после передачи: "Света, почему тымне раньше ничего не сказала? Видела, что дядька лежит. Едешь домой и ничем емуне помогаешь". На что она мне ответила: "Где ж ты раньше был, мой братик. Какдядюшке плохо так Света, а как наследство делить, так сразу ты тут появился".Но я не претендую на эту квартиру, она мне не нужна. Скорее всего, у нее давнобыли планы на это наследство. Она могла специально не говорить родственникам,чтобы никто не узнал", – сказал Андрианов в сегодняшнем выпуске программы "Прямойэфир".Также, по словам Владимира, ранее Светлана получила жилплощадьеще одной своей родственницы. Тетя Андриановой перед смертью переписала недвижимостьна нее.К слову, сама Светлана Андрианова говорит, что родственники ополчились нанее из-за квартиры в Москве, которую завещал ей Числов. Женщина подчеркнула, что однаухаживала за больным дядюшкой, ей никто не помогал, однако, когда на горизонтезамаячило наследство, все вспомнили про артиста.После ведущий шоу Андрей Малахов пригласил на съемочную площадку ток-шоу мать Александра Числова. Валентина Александровна на старости лет осталась без собственного угла. У старушки сгорел деревенский дом. По словам родительницы умершего артиста,Светлана выкинула ее из квартиры с вещами сразу после похорон. ВалентинаАлександровна обратилась к адвокатам, она намерена через суд вернуть жилплощадь сына."Бабушка многое преувеличивает, у бабушки кто-то должен бытьбелым, пушистым, а на кого-то надо срывать всех собак. Я абсолютно не против, еслибабушка будет жить в квартире Александра, я только за", – сказала СветланаАндрианова корреспонденту шоу , добавив, что бабушку никуда не выгоняла.За племянницу Числова заступается актер Денис Сердюков. Он15 лет жил с Александром в одной квартире – снимал одну из комнат. По словамСергея, Светлана добросовестно выполняла свои обязательства перед больнымдядей.После в студии ток-шоу появился друг Числова -Юрий Деденев. Он полагает, что Сердюков действовал в сговоре с Андриановой.Якобы Сергей спаивал Александра, снимал деньги с его банковских карт и имелдоступ к его электронной почте. Также в студии "Прямого эфира" вспомнили, чтоименно с Сердюковым провела последние месяцы жизни актриса Ирина Цывина,которая скончалась при весьма странных обстоятельствах.