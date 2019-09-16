Отец и дочь Миодушевские представят новую художественную выставку "Театр жизни". На этот раз - в родном Владимире.

Отеци дочь Миодушевские представят новую художественную выставку "Театр жизни". На этот раз - в родном Владимире. Выставка будет работать в областном Доме работников искусств. Торжественное открытие "Театра жизни" - сегодня, в 17.00.Напомним, это не первая совместная выставка Владимира Миодушевского и его дочери Тамары. В апреле они представили вернисаж под символичным названием "Профессия: волшебники". В Московском городском театре кукол публика могла оценить их работы разных лет. Заслуженного артиста России Владимира Миодушевского по-прежнему называют "главным сказочником региона". Более двух десятков лет он был главным режиссёром владимирского областного театра кукол. Также Владимир Георгиевич известен как поэт и художник. Его дочь гордится тем, что в семье- 5 поколений артистов. За плечами Тамары - 15 лет работы в СМИ. Сейчас Миодушевская нашла себя как иллюстратор детских книг. Тамара приедет на торжественное открытие выставки. А сам Владимир Георгиевич отправил для любимого города "видеооткрытку" из Москвы, где живёт сейчас.Я счастлив, это мой любимый город Владимир. Я счастлив, что я не один, а вместе со своей талантливой дочерью Тамарой (мы с Тамарой ходим парой), представим вам выставку, плоды наших усилий. Ждём, любим, и надеемся, что она вам понравится.Мария Платанюк