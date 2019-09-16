Свои работы в областном доме работников искусств представили Владимир Миодушевский, заслуженный артист России и его дочь Тамара.

Свои работы в областном доме работников искусств представили Владимир Миодушевский, заслуженный артист России и его дочь Тамара.Эта выставка для Тамары и Владимира Миодушевских - одна на двоих. "Мы с Тамарой ходим парой" , шутит Владимир Георгиевич. В любимый город он отправил видеооткрытку из Москвы. Приехать не смог. По словам Тамары, с карандашами отец не расстаётся. Каждый день - по три новых работы.Тамара Миодушевская, автор выставки: "Он всегда мечтал быть художником, а начал рисовать в 50 лет. И те картины, которые будут видеть гости выставки они интересны не столько сюжетами, а сколько их преодолением жизненных обстоятельств. Потому что сейчас силу здоровья папа почти не встает с кровати, но тем не менее он ставит спектакли по скайпу. Он с какой-то невероятной продуктивностью рисует."Владимир Миодушевский всю свою жизнь провел в театре. Сцена и закулисье знакомы с детства. Актрисой была его бабушка, вероятно, поэтому Владимир Георгиевич и выбрал этот путь. С Миодушевским артист Вениамин Логвинец познакомился во Владимире. Сам много лет работал в театре кукол на Камчатке. Говорит, сразу же поняли, что они родственные души. Оба сочиняют пьесы, песни. "Только вот рисовать, как Владимир Георгиевич, не умею", с сожалением говорит Вадим.Вадим Логвинец, заслуженный артист России: "Это очень интересно, ведь эти образы у него неслучайно рождаются. Это живо и жизнено, р поэтому это как-то отличается от других выставок."На пастелях Миодушевского сказочные персонажи. Но есть и реальные люди. С ними заслуженный артист России дружил во Владимире. Художники, писатели, журналисты. Вот Владимир Миодушевский с Юрием Тумаркиным - первым директором областного Дома работников искусств. Эту работу художник подарил коллективу ОДРИ. В его стенах когда-то прошла первая выставка Владимира Миодушевского. "Театр жизни" авторы посвятили 50-летию областного театра кукол. В нем Владимир Георгиевич прослужил главным режиссером два десятка лет.Владимир Миодушевский, заслуженный артист России, автор выставки: " Мы решили, что она будет называться "Театр" и у нас в основном много театральных работ. Ну, что знаем, о том и рисуем. И я счастлив, это мой любимый город Владимир. Я счастлив, что я не один, а вдвоем, со своей талантливейшей дочерью Тамарой."Тамара Миодушевская рисовать серьезно начала только в этом году. 20 лет занималась журналистикой. Теперь создаёт портреты. Это компьютерная графика. Ее техника чем-то похожа на написание иероглифов.Тамара Миодушевская, автор выставки: "Мне нравится, что из этих линий можно выхватить характер человека. И те портреты, которые я дарю своим друзьям. У меня сейчас целая очередь на портреты, которые они потом ставят на аватарки. Говорят, их жизнь меняется к лучшему. Они начинают себя воспринимать как яркие, экспрессивные образы. Ну, действительно, если это дарит счастье, я очень рада!"У Тамары Миодушевской есть еще одна серия работ. Её она сделала по заказу столичной библиотеки имени Ахматовой. Это портреты Сальвадора Дали, Коко Шанель, Анны Ахматовой, Всеволода Мейерхольда, Владимира Маяковского. Черты героев: лиц и характеров угадываются сразу. В октябре у художницы открывается выставка во Франции. А пока это - искренний, творческий подарок. Городу, который навсегда в их сердцах.Вера Куликова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.