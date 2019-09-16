Свои работы в областном доме работников искусств представили Владимир Миодушевский, заслуженный артист России и его дочь Тамара.
Свои работы в областном доме работников искусств представили Владимир Миодушевский, заслуженный артист России и его дочь Тамара.
Эта выставка для Тамары и Владимира Миодушевских - одна на двоих. "Мы с Тамарой ходим парой" , шутит Владимир Георгиевич. В любимый город он отправил видеооткрытку из Москвы. Приехать не смог. По словам Тамары, с карандашами отец не расстаётся. Каждый день - по три новых работы.
Тамара Миодушевская, автор выставки: "Он всегда мечтал быть художником, а начал рисовать в 50 лет. И те картины, которые будут видеть гости выставки они интересны не столько сюжетами, а сколько их преодолением жизненных обстоятельств. Потому что сейчас силу здоровья папа почти не встает с кровати, но тем не менее он ставит спектакли по скайпу. Он с какой-то невероятной продуктивностью рисует."
Владимир Миодушевский всю свою жизнь провел в театре. Сцена и закулисье знакомы с детства. Актрисой была его бабушка, вероятно, поэтому Владимир Георгиевич и выбрал этот путь. С Миодушевским артист Вениамин Логвинец познакомился во Владимире. Сам много лет работал в театре кукол на Камчатке. Говорит, сразу же поняли, что они родственные души. Оба сочиняют пьесы, песни. "Только вот рисовать, как Владимир Георгиевич, не умею", с сожалением говорит Вадим.
Вадим Логвинец, заслуженный артист России: "Это очень интересно, ведь эти образы у него неслучайно рождаются. Это живо и жизнено, р поэтому это как-то отличается от других выставок."
На пастелях Миодушевского сказочные персонажи. Но есть и реальные люди. С ними заслуженный артист России дружил во Владимире. Художники, писатели, журналисты. Вот Владимир Миодушевский с Юрием Тумаркиным - первым директором областного Дома работников искусств. Эту работу художник подарил коллективу ОДРИ. В его стенах когда-то прошла первая выставка Владимира Миодушевского. "Театр жизни" авторы посвятили 50-летию областного театра кукол. В нем Владимир Георгиевич прослужил главным режиссером два десятка лет.
Владимир Миодушевский, заслуженный артист России, автор выставки: " Мы решили, что она будет называться "Театр" и у нас в основном много театральных работ. Ну, что знаем, о том и рисуем. И я счастлив, это мой любимый город Владимир. Я счастлив, что я не один, а вдвоем, со своей талантливейшей дочерью Тамарой."
Тамара Миодушевская рисовать серьезно начала только в этом году. 20 лет занималась журналистикой. Теперь создаёт портреты. Это компьютерная графика. Ее техника чем-то похожа на написание иероглифов.
Тамара Миодушевская, автор выставки: "Мне нравится, что из этих линий можно выхватить характер человека. И те портреты, которые я дарю своим друзьям. У меня сейчас целая очередь на портреты, которые они потом ставят на аватарки. Говорят, их жизнь меняется к лучшему. Они начинают себя воспринимать как яркие, экспрессивные образы. Ну, действительно, если это дарит счастье, я очень рада!"
У Тамары Миодушевской есть еще одна серия работ. Её она сделала по заказу столичной библиотеки имени Ахматовой. Это портреты Сальвадора Дали, Коко Шанель, Анны Ахматовой, Всеволода Мейерхольда, Владимира Маяковского. Черты героев: лиц и характеров угадываются сразу. В октябре у художницы открывается выставка во Франции. А пока это - искренний, творческий подарок. Городу, который навсегда в их сердцах.
Вера Куликова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.