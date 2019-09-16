В субботу активисты города Владимира высадили деревья в дендрарии парка «Дружба».

Поможем зелёным! В субботу активисты города Владимира высадили деревья в дендрарии парка «Дружба». А кто пришёл проверить работу и как наша редакция поучаствовала в акции?Всего три года, но уже активный помощник. Вместе с мамой Владислав и в собачий приют ходил, и деревья сажал. Работа сложная, но интересная.Елена и Владислав Емельяновы: "Я сама немножко волонтер. Очень хочется, чтобы ребёнок с самых первых лет тоже видел, как можно помогать природе, как можно помогать людям, как можно помогать животным".Во Владимирской области всероссийская акция "Живи,лес" стартовала6 сентября. Тогда привели в порядок Собинский лес. Следующая точка - парк "Дружба". Дендрарий с полувековой историей постепенно приходит в запустение. Чтобы его спасти, решено высадить краснокнижные растения.Ольга Канищева, начальникДирекцииособоохраняемыхприродных территорийВладимирской области: "Хотелось бы состав дендрария расширять. Поэтому сегодня мы будем сажать тис, будет посажен орех Зибольда, клён Гиннала, наш родной краснокнижник ясень обыкновенный и немножко посадим сосны веймутова и пихты.Василий Лягоскин, директор Владимирского лесничества: "Восстановление вот этого кусочка памятника природы, раньше он был ухоженный, большой, красивый, гуляло много людей. Надо всё это восстанавливать".Специалистыдепартамента лесного хозяйства и Дирекции особо охраняемых природных территорий, а также владимирская команда "Молодёжки ОНФ" вместе сжителямигородапришли на помощь родному лесу. Но просто посадить дерево - недостаточно. Уход за парковой зоной должен быть постоянным.Алена Бойкова, региональный координатор "Молодежки ОНФ": "Приложить свою руку к будущему нашего леса - для меня это счастье. Обязательно потом придём, проверим, как прижились растения. И лет через пять, я думаю, мы уже заметим большой результат.".Журналисты ГТРК "Владимир" тоже решили не оставаться в стороне и принять участие в акции. Мы сажаем пихту сибирскую. Это красивое, декоративное, хвойное растение. Надеемся, что приживется.Сажать деревья оказалось занятием непростым. А проследить за ходом акции пришли и лесные жители. Огромную жабу нашли под камнем. Небольшая фотосессия, и снова за работу! Следующий этап - день чистоты во Владимире. Генеральная уборка пройдёт 21 сентября.Отличная возможность показать - мы думаем о городе, в котором живём.Нина Глизница, Александр Парфенов, "Вести-Владимир"