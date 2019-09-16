Пенсионер скончался до приезда врачей

Пенсионер скончался до приезда врачейВ Гусь-Хрустальном районе, в деревне Вашутино произошло ДТП, унесшее жизнь человека.По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, водитель автомобиля «Ситроен» на повороте не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Семеркой», за рулем которой находился 69-летний мужчина.Пенсионер скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель и пассажиры второго автомобиля не пострадали.