В Гороховце направлено в суд уголовное дело о незаконном вылове рыбы.

В Гороховце направлено в суд уголовное дело о незаконном вылове рыбы. Завершено расследование уголовного дела в отношении двух 45-летних местных жителей. Мужчины были задержаны весной. На одном из озер Гороховецкого района они ловили рыбу сетью. В результате противоправных действий водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен имущественный ущерб на сумму 1500 рублей. В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.