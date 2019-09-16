Специально ко Дню оружейника, в историко-мемориальном музее Коврова откроется выставка "Калашников: оружие-легенда"

Специально ко Дню оружейника, который отмечается 19 сентября, в историко-мемориальном музее откроется выставка "Калашников: оружие-легенда", сообщает "Ковров Сегодня".Выставку представляет один из крупнейших коллекционеров стрелкового и холодного оружия в стране Иосиф БОТЕРАШВИЛИ. Посетители смогут увидеть уникальные модификации легендарного автомата Калашникова. Напомню, в этом году в России отмечают столетие со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова. Уже 60 лет его автоматы стоят на вооружении Российской Армии и многих зарубежных стран.