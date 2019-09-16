Сотрудниками ОМВД России по району Фили-Давыдково города Москвы задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем.

"Сотрудниками ОМВД России по району Фили-Давыдково города Москвы задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем.Установлено, что в январе 2018 года злоумышленник арендовал офис на Малом Кисловском переулке, который вместе с двумя знакомыми оборудовал под банковское помещение. Затем он договорился с местным жителем, что обменяет его 45 миллионов рублей на один из видов криптовалюты в количестве 103 единиц по заниженной стоимости.В дальнейшем потерпевший пришел в офис, где передал денежные средства сообщникам подозреваемого. Один из них забрал деньги и скрылся в неизвестном направлении. Впоследствии злоумышленники поделили похищенные средства между собой.Следственной частью УВД по Юго-восточному округу ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых. Один из них находится под домашним арестом, в отношении другого в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.Проводятся следственные действия, направленные на установление и задержание возможного соучастника противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк