Причиненный ущерб - более 10 тысяч рублей.

В Муроме неизвестные вырвали с корнем 25 скамеек и урн, которые все выходные коммунальщики устанавливали на новой аллее городского парка.Сейчас в происшествии разбирается полиция.Причиненный ущерб - более 10 тысяч рублей. Пострадали новая брусчатка и дорогостоящие крепления.Сегодня в парк одновременно вышли более 130 сотрудников коммунальных предприятий Мурома. На исправление ситуации у них всего несколько дней.Открытие парка запланированона 22 сентября, сообщаетсайт "".