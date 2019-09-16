Причиненный ущерб - более 10 тысяч рублей.
В Муроме неизвестные вырвали с корнем 25 скамеек и урн, которые все выходные коммунальщики устанавливали на новой аллее городского парка.
Сейчас в происшествии разбирается полиция.
Причиненный ущерб - более 10 тысяч рублей. Пострадали новая брусчатка и дорогостоящие крепления.
Сегодня в парк одновременно вышли более 130 сотрудников коммунальных предприятий Мурома. На исправление ситуации у них всего несколько дней.
Открытие парка запланировано
на 22 сентября, сообщает
сайт "
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