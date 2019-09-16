В перечне подлежащих маркировке товаров - двух- и трехколёсные велосипеды, а также рамы и велосипеды с двигателями.

С сегодняшнего дня в России начинается эксперимент по маркировке вклосипедов. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как сообщает официальный сайт кабмина, в перечне подлежащих маркировке товаров - двух- и трехколёсные велосипеды, а также рамы и велосипеды с двигателями. Маркировка будет идти до конца мая 2020 года. Специальные электронные метки призваны усилить контроль оборота товара на территории страны. Вот только единодушия новая инициатива правительства не встретила. Если производители считают , что рынку это добавит прозрачности и защитит от фальсификата. Сейчас на теневой сектор приходится до 20 % рынка - как пишет Российская газета. То велосипедисты, наоборот, считают, что это грозит ростом цен. Что сразу скажется на популярности этого вида транспорта. Напомним, что в России уже маркируют лекарства, шубы, сигареты и алкоголь.