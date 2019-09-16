Ущерб, причинённый собственнику, составил 20 тысяч рублей
Ущерб, причинённый собственнику, составил 20 тысяч рублей
Двух 21-летних жителей Собинки подозревают в краже. Сообщение о хищении мотоцикла поступило в полицию 18-го августа 2019 года. Ущерб, причинённый собственнику, составил 20 тысяч рублей.
Правоохранители обнаружили похищенное транспортное средство в одном из автосервисов.
Личности злоумышленников полицейские установили. Подозреваемые во всем признались, пояснив, что планировали пользоваться мотоциклом самостоятельно.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального УМВД.