Сотрудники полиции вручили ученицам 3 и 4 класса Судогодской СОШ №2 благодарности.

10 сентября подруги Софья Кондратьева, Алекса Пушкарева, Дарья Самарская во время прогулки вошли в подъезд дома. Поднимаясь по лестнице, девочки увидели мобильный телефон. Не зная, кому принадлежит гаджет, школьницы, вспомнившие из бесед с сотрудниками полиции, что найденные вещи необходимо сдать в полицию, принесли телефон в Отдел. Уже через день полицейские установили собственника телефона.Вручая благодарности школьницам, сотрудники полиции отметили отзывчивость девочек и похвалили их за активную гражданскую позицию, отметив важность участия каждого, даже самого юного жителя страны в защите правопорядка, сообщает УМВД по Владимирской области