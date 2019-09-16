Пожар в пос. Цибеево вспыхнул вчера, около 10 часов вечера. Загорелся частный деревянный дом.

Пожар в пос. Цибеево вспыхнул вчера, около 10 часов вечера. Загорелся частный деревянный дом. Площадь пожара составила 60 кв. м. Пострадавших нет. Очаг возгорания был оперативно ликвидирован пожарным подразделением Суздальского гарнизона, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области