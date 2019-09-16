17-летняя Мишель Рапопорт – третья внучка Иосифа Кобзона. Она вместе с матерью Натальей и бабушкой Нелли Кобзон прилетела в Сочи на музыкальный фестиваль Бархатный сезон. В гранд-отеле Жемчужина семья Кобзон поучаствовала в церемонии посадки оливкового дерева в память об артисте. Там с наследницей поговорил корреспондент Дни.ру.

17-летняя Мишель Рапопорт – третья внучка Иосифа Кобзона. Она вместе с матерью Натальей и бабушкой Нелли Кобзон прилетела в Сочи на музыкальный фестиваль "Бархатный сезон". В гранд-отеле "Жемчужина" семья Кобзон поучаствовала в церемонии посадки оливкового дерева в память об артисте. Там с наследницей поговорил корреспондент "Дни.ру"."Многие члены нашей большой семьи много лет живут за границей, поэтому с дедушкой мы виделись не так что, – вспоминает Мишель. – Но каждая встреча всегда превращалась в праздник. Дед нас водил в цирк, театр, музей. Но больше всего любил ходить на рынок, где покупал нам всякие безделушки – он их называл "штучки-дрючки". Побаловать нас, увидеть, как мы улыбаемся, было для него самой большой радостью".Никто из потомков Кобзона не пошел по его стопам. Сын Андрей недолго поработал ударником в музыкальных группах, а потом стал ресторатором, занялся недвижимостью. Дочь Наталья училась на политолога, работала пресс-секретарем у Валентина Юдашкина, а сегодня – домохозяйка. По ее словам, знаменитый отец-певец был против, чтобы его наследники становились артистами.Сам Кобзон незадолго до смерти в интервью "Дни.ру" признался, что его внучку звали поучаствовать в вокальном телепроекте "Голос" . "Я отказался категорически! Ни за что! – возмущался Иосиф Давыдович. – Зачем мне воспитывать моих внучек на такой музыке? Мне не нравится, что участники там не поют оригинально, а обезьянничают, пародируют других артистов. Я бы эту клоунаду так и назвал – "Конкурс песенных пародий". Участники там поют зарубежные хиты на английском, на итальянском, а зачем? На Западе в кабаках это делают гораздо лучше! Я хочу, чтобы они исполняли наши песни – на русском. Но они же не умеют петь ни "Очи черные", ни "Калинку".