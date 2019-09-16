Владимир присоединяется к международному движению parkrun. В Европе оно уже давно популярно.

Владимир присоединяется к международному движению parkrun. В Европе оно уже давно популярно. Паркран подразумевает совместный забег спортсменов-любителей по какому-либо скверу. Во Владимире забег пройдет в старых садах у ДТЮ. Старт в 9 утра. В дальнейшемспортсмены будут бегать там же будут каждую субботу.А всю информацию - в том числе что такоеparkrun- для многих слово еще непривычное - получим от самого организатора. На связи со студией "Вестей" Александр Корольков.